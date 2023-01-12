Antalya'da hortum dehşeti! Mağazanın camları patladı! AFAD'dan alarm!

Antalya’nın Aksu ilçesinde etkili olan hortum, bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hortumun mağaza camını adeta bomba gibi patlattığı görüldü. Bunun yanı sıra son 24 saatte Kumluca'da metrekareye 145 kilogram yağış düşerken, fırtınanın hızı ise Kemer'de 122 kilometre ölçüldü. Lara bölgesinde çok sayıda iş yerinin camı kırıldı, yollarda kalan araçlar nedeniyle şehir trafiği kilitlendi. Zemin katlardaki evlerde su baskınları yaşandı. AFAD'dan yarın akşama kadar sağanak ve fırtına uyarısına karşı dikkatli olun çağrısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Antalya'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur gün boyunca hayatı adeta durma noktasına getirdi.
METREKAREYE 145 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere ve Meteoroloji'nin verilerine göre son 24 saatte metrekareye Kumluca'da 145, Manavgat'ta 114,2, Kaş'ta 113, Elmalı'da 110, Döşemealtı'nda 106, Aksu'da 91, Serik'te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştü.
Son 24 saatte fırtınanın hızı ise Kemer'de 122, Konyaaltı'nda 100, Finike'de 88, kent merkezinde 82 kilometreye ulaştı.
ÇATIYI UÇURDU CAMLARI PATLATTI
İHA'da yer alan habere göre Aksu ilçesinde etkili olan hortum, 5 yıldızlı bir otelin çatı kaplamasını uçururken, çok sayıda işyerinin camını patlattı.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen hortumun işyerinin camını bomba gibi patlattığı görüldü.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
Lara Kundu bölgesinde fırtına nedeniyle çok sayıda iş yerinin camı kırıldı. Yoğun sağanak nedeniyle araçlar yollarda kalırken, şehir trafiği kilitlendi. Zemin katlardaki evlerde ise su baskınları yaşandı. Şirinyalı Mahallesi'nde su baskını nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan bir okul servisindeki öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından su olmayan bölgeye kucakta taşındı.
İŞYERLERİ ZARAR GÖRDÜ
Ardından ise camlar sağa sola savruldu. Sabah işyerlerine gelen vatandaşlar ise camlarını temizleme telaşına duştu. Hortum dolayısı ile çok sayıda işyeri zarar gördü.
KÖPRÜ TAŞTI ZOR ANLAR YAŞANDI
Fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle Aksu ilçesi Murtuna Mahallesinde Dereboğaz köprüsü taştı. Derenin taşması ile su köprünün üzerinden aktı. Yolda kalan vatandaşların yardımına mahallede yaşayan diğer vatandaşlar koştu.
"SUYUN İLK DEFA KUZEYE AKTIĞINI GÖRDÜM"
O anları kayda alan Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahın, “Uzun yıllardır görmediğimiz bir sel gördük. Traktörler ile suda kalan vatandaşlarımızı çekiyorlar. 48 yaşındayım bu suyun ilk defa kuzeye doğru aktığını gördüm. Böyle bir yağış ömrümde görmedim, uyarıldığı kadar gerçekten varmış. Su tomrukları taşımış” dedi.
"ANİ SU BASKINIYLA YOL KAPANDI"
Mahalle muhtarı Bekir Doğan ise, “Burası Dereboğaz köprüsü olarak bilinir. Ani bir su baskını ile yol kapandı. Bir aracımız yolda kalmıştı, onu kurtardık. Tüm ekipler burada. Aşağıda da evde iki kişi var onları da arkadaşlarımız aldı” sözlerine yer verdi.
SAKLIKENT VE FESLİKAN YOLLARINI KAR KAPATTI
Antalya'nın en yüksek noktalarından Saklıkent Kayak Merkezi ve Feslikan Yaylası'na çıkılan yollar dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde kapandı. Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, Saklıkent Kayak Merkezi'nin olduğu bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının gece boyu devam ettiğini ve halen sürdüğünü belirterek, sabah saatlerinde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığını söyledi.
HORTUM SERALARA DA ZARAR VERDİ
Diğer taraftan yağmur ile birlikte akşam çıkan hortum Kundu Mahallesi’nde domates ve çilek seralarına zarar verdi. Hortum dolayısı ile çok sayıda seranın naylon örtüsü hortum tarafından kaldırıldı.
"TEK GEÇİM KAYNAĞIM BUNLARDI"
Bir başka serada ise demirleri eğdi. Aynı seranın hemen yanı başında bulunan zeytin ağacını ise kökleyerek, seranın üzerine astı. Hortum dolayısı ile sera içerisinde bulunan küçük domateslerin yere serpildiği görüldü. Yaşananları anlatan çiftçi Gülay Çakır, “Akşam saat 09.30 gibi hortum gelerek ne varsa aldı götürdü. Domates ve biberimiz vardı, hortum geçti. Benim tek geçim kaynağım bunlardı. İki tane çocuğumu okutuyorum” sözlerine yer verdi.
Çileklerin bulunduğu cam serada ise hortum dolayısı ile uçan camlar içerisini adeta savaş alanına çevirdi. Çok sayıda camın çileklerin üzerine düştüğü görüldü.
AFAD'DAN "DİKKAT" UYARISI
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Antalya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli; Finike, Kumluca, Kemer ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar, yarın akşama kadar etkili olacak" denildi.
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Son dakika haberi: Antalya'da hortum dehşeti! Mağazanın camları patladı! AFAD'dan alarm!/son-dakika-antalya-da-hortum-dehseti-magazanin-camlari-patladi-afad-dan-alarm-one-cikan-haberler-3555558
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