Antalya'da hortum dehşeti! Mağazanın camları patladı! AFAD'dan alarm!

DHA'da yer alan habere ve Meteoroloji'nin verilerine göre son 24 saatte metrekareye Kumluca'da 145, Manavgat'ta 114,2, Kaş'ta 113, Elmalı'da 110, Döşemealtı'nda 106, Aksu'da 91, Serik'te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştü.

İHA'da yer alan habere göre Aksu ilçesinde etkili olan hortum, 5 yıldızlı bir otelin çatı kaplamasını uçururken, çok sayıda işyerinin camını patlattı.

Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen hortumun işyerinin camını bomba gibi patlattığı görüldü.

Lara Kundu bölgesinde fırtına nedeniyle çok sayıda iş yerinin camı kırıldı. Yoğun sağanak nedeniyle araçlar yollarda kalırken, şehir trafiği kilitlendi. Zemin katlardaki evlerde ise su baskınları yaşandı. Şirinyalı Mahallesi'nde su baskını nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan bir okul servisindeki öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından su olmayan bölgeye kucakta taşındı.

Ardından ise camlar sağa sola savruldu. Sabah işyerlerine gelen vatandaşlar ise camlarını temizleme telaşına duştu. Hortum dolayısı ile çok sayıda işyeri zarar gördü.

KÖPRÜ TAŞTI ZOR ANLAR YAŞANDI

Fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle Aksu ilçesi Murtuna Mahallesinde Dereboğaz köprüsü taştı. Derenin taşması ile su köprünün üzerinden aktı. Yolda kalan vatandaşların yardımına mahallede yaşayan diğer vatandaşlar koştu.

"SUYUN İLK DEFA KUZEYE AKTIĞINI GÖRDÜM"

O anları kayda alan Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahın, “Uzun yıllardır görmediğimiz bir sel gördük. Traktörler ile suda kalan vatandaşlarımızı çekiyorlar. 48 yaşındayım bu suyun ilk defa kuzeye doğru aktığını gördüm. Böyle bir yağış ömrümde görmedim, uyarıldığı kadar gerçekten varmış. Su tomrukları taşımış” dedi.

"ANİ SU BASKINIYLA YOL KAPANDI"

Mahalle muhtarı Bekir Doğan ise, “Burası Dereboğaz köprüsü olarak bilinir. Ani bir su baskını ile yol kapandı. Bir aracımız yolda kalmıştı, onu kurtardık. Tüm ekipler burada. Aşağıda da evde iki kişi var onları da arkadaşlarımız aldı” sözlerine yer verdi.

SAKLIKENT VE FESLİKAN YOLLARINI KAR KAPATTI

Antalya'nın en yüksek noktalarından Saklıkent Kayak Merkezi ve Feslikan Yaylası'na çıkılan yollar dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde kapandı. Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, Saklıkent Kayak Merkezi'nin olduğu bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının gece boyu devam ettiğini ve halen sürdüğünü belirterek, sabah saatlerinde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığını söyledi.

HORTUM SERALARA DA ZARAR VERDİ

Diğer taraftan yağmur ile birlikte akşam çıkan hortum Kundu Mahallesi’nde domates ve çilek seralarına zarar verdi. Hortum dolayısı ile çok sayıda seranın naylon örtüsü hortum tarafından kaldırıldı.

"TEK GEÇİM KAYNAĞIM BUNLARDI"

Bir başka serada ise demirleri eğdi. Aynı seranın hemen yanı başında bulunan zeytin ağacını ise kökleyerek, seranın üzerine astı. Hortum dolayısı ile sera içerisinde bulunan küçük domateslerin yere serpildiği görüldü. Yaşananları anlatan çiftçi Gülay Çakır, “Akşam saat 09.30 gibi hortum gelerek ne varsa aldı götürdü. Domates ve biberimiz vardı, hortum geçti. Benim tek geçim kaynağım bunlardı. İki tane çocuğumu okutuyorum” sözlerine yer verdi.

Çileklerin bulunduğu cam serada ise hortum dolayısı ile uçan camlar içerisini adeta savaş alanına çevirdi. Çok sayıda camın çileklerin üzerine düştüğü görüldü.

AFAD'DAN "DİKKAT" UYARISI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Antalya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli; Finike, Kumluca, Kemer ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar, yarın akşama kadar etkili olacak" denildi.