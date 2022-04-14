SON DAKİKA: Antalya'da DEPREM! 14 Nisan Perşembe deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ANTALYA'DA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre 14/04/2022 - 16:36:07'de Akdeniz'de meydana gelen Kaş başta olmak üzere pek çok ilçede hissedildi. Kandilli Rasathanesi söz konusu depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kaydetti.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.14 16:36:10 35.5358 29.9880 11.1 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel

2022.04.14 16:04:06 40.8797 27.9532 5.0 -.- 1.9 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel

2022.04.14 16:02:09 36.9085 27.7737 19.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.14 15:43:11 38.2983 38.7867 17.0 -.- 1.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.14 15:33:09 40.9925 40.2987 0.0 -.- 2.4 -.- ESKIPAZAR-OF (TRABZON) İlksel

2022.04.14 15:26:56 39.5143 27.8738 17.2 -.- 1.5 -.- PAMUKCU-(BALIKESIR) İlksel

2022.04.14 14:53:19 38.5452 31.9018 9.4 -.- 1.7 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel

2022.04.14 14:15:34 36.1655 33.5473 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2022.04.14 14:08:43 40.4885 34.7375 4.5 -.- 2.5 -.- BEKTASOGLU-(CORUM) İlksel

2022.04.14 13:55:05 38.3022 38.8683 6.4 -.- 2.6 2.7 CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.14 13:19:52 36.8988 27.7693 14.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel