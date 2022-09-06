Yıldırım, orman yangınına neden oldu!

DHA'nın haberine göre, gece boyu içten içe yanan ağaçlar sabah günün ağarmasıyla birlikte yangının büyümesine neden oldu.

Korkuteli'nde dün etkili olan yağış sırasında Yazır Mahallesi Korucak mevkiindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye ilk müdahale ekibinin yanı sıra Antalya'dan 2 uçak ve 3 helikopter yönlendirildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 2 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Korkuteli Orman İşletme Müdürü Ahmet Keser, "Gece yağan yağmur ve yıldırımlar sonucu 6 ağaç etkilenerek yangın meydana gelmiş. Sabah saatlerinde bölgeden dumanların yükselmesiyle anında müdahale ettik. Ekiplerimizin hızlı müdahaleleriyle büyümeden az zayiatla söndürüldü. 2 uçak ve 3 helikopter havadan, yangın söndürme ekipleri de karadan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında 2 hektarlık ormanı zarar gördü" dedi.