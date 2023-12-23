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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da bir cip önce yandı sonra patladı

        Antalya'da bir cip önce yandı sonra patladı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde trafikte seyir halindeki bir cipte önce yangın çıktı. Sürücüsünün kendisini dışarı atmasıyla kurtulduğu yangında, araç daha sonra infilak etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:46
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        Antalya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan cip, meydana gelen patlama sonrası alev topuna dönü. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Cipin yanması ve patlama anı cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Yeni Hal yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken dönel kavşağa giren cipten bir anda dumanlar yükselmeye başlayınca kimliği öğrenilemeyen sürücü kendini dışarıya attı.

        Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın söndürülmeye çalışılsa da başarılı olunamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Büyüyen alevlerin sardığı araçta bu sırada patlama da meydana geldi.

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        Alev topuna dönen araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

        PATLAMA ANI KAMERADA

        Diğer yandan cipin yanması ve patlama anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde yanan aracın patlaması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yer aldı.

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