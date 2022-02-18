Jandarma ve Orman İşletme ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemelerde, kesilen ağaçların altyapı çalışmasını üstlenen taşeron firmanın kepçe operatörleri tarafından kamyona yüklendiği bildirildi.
İHA'nın haberine göre, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde 75 metreküp, yaklaşık 60 ton ağacın kesilerek götürüldüğü tespit edilirken kesimi yaptığı belirlenen F.D. ve 4 taşeron firma elemanı hakkında adli işlem başlatıldı.
Manavgat Sorgun Çamlığı'nda yasal olmayan yollarla ağaç kesilerek kamyonla götürüldüğü ihbarı alan Manavgat Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler kesim yapılan bölgede incelemelerde bulundu.
AĞAÇLARI KESEN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Edinilen bilgiye göre; Sorgun Çamlığının sahil tarafında, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan yol güzergahında kendisini Orman İşletme Müdürlüğünün çalışanı olarak tanıttığı iddia edilen bir kişi, ormanlık alanda ağaç kesimi yaptı.
Kesilen ağaçlar altyapı çalışmasını gerçekleştiren taşeron firmanın iş makineleri tarafından kamyona yüklenerek götürüldü.
Bölgede inceleme yapan Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ağaçları keserek götüren kişinin F.D. olduğunu belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Ağaçların yüklenmesinde yardım ettikleri belirlenen 3 kepçe operatörü ve şantiye şefi hakkında da Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı.
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