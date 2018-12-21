İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından alınan bilgilere göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 31.28 km olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

AFAD'DAN ALINAN BİLGİLERE GÖRE:

Büyüklük 4.1 (Mw) Yer Akdeniz, 47.13 km. Kumluca (Antalya) Enlem 35.7946 (K) Boylam 30.6385 (D) Derinlik 31.28 (KM)