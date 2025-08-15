Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturmasında 8 tutuklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i için tutuklama, 5'i için adli kontrol talep edildi
Giriş: 15.08.2025 - 17:59 Güncelleme: 15.08.2025 - 18:33
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i için tutuklama, 5'i için adli kontrol talep edildi
Ayrıntılar geliyor...
