Annesini bıçaklayıp boğmuştu! İşte ilk sözü!

DHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde, önceki gün gece saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, M.N.S. (17) ile annesi Nurcan Soluğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLAYIP BOĞMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine M.N.S., mutfaktan aldığı bıçakla annesini koltuk altından bıçakladı, ardından saç kurutma makinesinin kablosu ile boğmaya çalıştı.

KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Soluğan'ı kanlar içerisinde buldu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Soluğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNE KATİLİ GENÇ KIZ TUTUKLANDI

Nurcan Soluğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.S. ise tutuklandı.

AMCASININ YANINA GİTMİŞ

Olayın ardından evden hızla çıktığı öğrenilen M.N.S.'nin amcasının evine gidip olan biteni anlattığı ortaya çıktı.

"BEN KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM" DEMİŞ

Gözaltı sorgusundaki ifadesinde, annesiyle tartıştıklarını ve bıçakladıktan sonra boğduğunu itiraf eden M.N.S'nin amcasına, "Amca ben kötü bir şey yaptım annemi yaraladım" diyerek gözyaşı döktüğü öğrenildi.