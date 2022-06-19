Anne ve kızı vahşet kurbanı! Birer yıl arayla öldürüldüler

DHA

Kan donduran olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Hatice Bayram, 4 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski eşi Seyfi K.'nin evine gitti.

DHA'nın haberine göre burada eski kayınpederi Mustafa K. ile karşılaşan Hatice Bayram, iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartıştı.

Tuğçe Duman

Çıkan kavgada Mustafa K., evdeki av tüfeği ile Hatice Bayram'ı vurdu. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hatice Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

KIZI DA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öldürülen Hatice Bayram'ın kızı Tuğçe Duman'ın (27) da geçen yıl cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve evinden ayrılıp Kozan ilçesindeki annesi ile yaşamaya başlayan Tuğçe Duman'ın bu süreçte tanıştığı Furkan A. tarafından, dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo (24) ile birlikte öldürüldüğü belirtildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir