Anne kalbi! 17 gün dayanabildi

İzmir'de, yolun karşısına geçerken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Barış Polat Dörtköşe'den (35) 17 gün sonra, annesi Sema Dörtköşe (63) de hayatını kaybetti. Barış Polat Dörtköşe'nin ağabeyi Sinan Dörtköşe, "Annem son 4 gündür 'Barış ev yaptı, beni yanına çağırıyor' diyordu. Evladının acısına dayanamadı" dedi.
Kaza, 28 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde meydana geldi. Ege Özkaçar (23) yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun elektrik arızasını gidermek için yolun karşısındaki eve gitmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı. Yaralanan Dörtköşe, çağırılan ambulansla Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan, yapılan kontrolde 1,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre, 'Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı.
GÖZTEPE TARAFTARI
İzmir'in köklü takımlarından Göztepe taraftarı olduğu ve hiçbir maçını kaçırmadığı belirtilen Barış Polat Dörtköşe, 20 gün sonra, 17 Haziran'da yaşamını yitirdi. Dörtköşe'nin cenazesi, Mordoğan'ın Saklıbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TEHLİKELİ SÜRÜŞÜ KAYDEDİLDİ
Dörtköşe'nin ölümü üzerine tekrar gözaltına alınan Ege Özkaçar, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sürücünün kaza anından kısa süre öncesine ait görüntüleri de ortaya çıktı. Sürücüyü, arkasından gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği öğrenildi. Sosyal medya için çekildiği belirtilen görüntülerde, Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı yer alıyor.
ANNESİ DE ÖLDÜ
Barış Polat Dörtköşe'nin ölümünden 17 gün sonra, 4 Temmuz´da da annesi Sema Dörtköşe hayatını kaybetti. Aniden fenalaşıp yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Sema Dörtköşe, oğlunun yanında toprağa verildi.
Barış Polat Dörtköşe'nin ağabeyi Sinan Dörtköşe, "Annem son 4 gündür 'Barış ev yaptı, beni yanına çağırıyor' diyordu. Kardeşimin ölümü sonrası çok üzgündü. Evladının acısına dayanamadı" dedi.
Fotoğraflar: DHA
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