Eşinden ayrılan R.A., dün iftar saatine yakın, emekli astsubay olan babası Nizamettin A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın ardından iddiaya göre cinnet getiren R.A., bıçakla önce 79 yaşındaki babasını, sonra da kendisine engel olmaya çalışan 71 yaşındaki annesini öldürdü. Olaydan sonra polise giderek teslim olan R.A., cinayeti itiraf etti.
Bunun üzerine belirtilen adrese giden polis, yaşlı karı- kocanın cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nizamettin ve Seher A. çiftinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu. 1 çocuk babası olduğu belirtilen R.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
SOKAK İZNİNDE 'İHTİYARLARI SEVİN, KORUYUN' DEMİŞ
Isparta'da oğlu R.A. tarafından öldürülen emekli astsubay Nizamettin A.'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan izinde kent merkezinde bir bankta otururken cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Son verilen izinde sokağa çıkan Nizamettin A.'nın çok sevinçli olduğu o anlarda, "Sokaklar ihtiyar kadın ve erkeklerle doldu. Isparta'nın sokaklarını gezdim. Hep maskeli geziyorlar. İhtiyarlar olmasaydı, husumetler, belalar, sel gibi yağardı. Ayet ve hadis var. Onun için ihtiyarları sevin, koruyun. Çünkü bugün siz de gençsiniz, ama yarın ihtiyar olacaksınız" dediği görüntülere yansıdı.
EKMEK ALMAYA GİTMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN...
Anne ve babasını öldüren R.A.'nın ilk ifadesi de ortaya çıktı. R.A., babası Nizamettin A.'nın kendisini sürekli aşağıladığını, olay günü de markete ekmek almaya gitmesini söylediğini, ancak kendisinin gitmek istemediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, babası ve annesini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
"İKİSİNİ DE Mİ ÖLDÜRMÜŞ?"
Diğer yandan olay yerindeki bir binada oturan kadın, gazetecilerin olayla ilgili sorusuna, "Hiçbir şey görmedim. İkisini de mi öldürmüş? O binada kimse yaşamıyor. Sadece onlar oturuyor. Orası boş" diye yanıt verdi.
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