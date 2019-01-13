Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş'la yolların ayrıldığı iddia edilmişti ancak Sarı-Lacivertli kulüpten yeni bir açıklama geldi. Konuya ilişkin konuşan kulüp başkanı Mehmet Yiğiner istifa konusunun gündemde olmadığını belirterek "Şu an için Bayram Bektaş'ın istifası söz konusu değil. Hocamız, transfer yapılamadığı için zorlandığını iletti. Yarın kendisiyle görüşeceğiz. Görüşmeden sonra teknik direktörümüzün durumu netleşir" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine 17. hafta öncesinde getirilen Bayram Bektaş'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştı.