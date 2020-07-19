Süper Lig´in 33´üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor´u konuk etti. Karşılaşmadan Antalyaspor, Jahovic´in attığı golle 1-0 galip ayrıldı. MKE Ankaragücü bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala 29 puanla son sırada yer alarak Süper Lig´e veda etti.

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