Ankara’da 'change' operasyonu: 5 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, depremde ağır hasır gören araçların motor ve şasi numaralarının hacizli, çalıntı ve kaçak araçlara kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bu kapsamda, oto sanayi sitesindeki 2 ayrı yedek parça dükkanına operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada, motor ve şanzımanların yapılan sorgulamalarında; okunamayan, şasi numarası silinmiş ve kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı 12 motor ile 13 şanzıman ele geçirildi. Motor ve şanzımanlar, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

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