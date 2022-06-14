Ankara için bir sağanak uyarısı daha!

Son dakika: Ankara için bir sağanak uyarısı daha!

DHA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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