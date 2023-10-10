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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

        Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

        10 Ekim Ankara Garı saldırısında ölenler anıldı. Katılımcılar, açıklamaların ardından hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu anıta kırmızı karanfil bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:56
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        Ankara Garı'nda hayatını kaybedenler anıldı
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        Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

        Çeşitli sivil toplum kuruluşları, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve siyasi parti üyeleri, terör saldırısının sekizinci yılında Ankara Garı önünde bir araya geldi.

        Güvenlik noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana alınan vatandaşlar, patlamada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

        Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açılan etkinlikte, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri açıklamalarda bulundu.

        Katılımcılar, açıklamaların ardından hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu anıta kırmızı karanfil bıraktı.

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        "ONLARIN SESİNİ DUYAN YOK"

        Anma programı sonrasında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, 8 yıl önceki saldırıda patlatılan parça tesirli bombanın Türkiye'de barış ve kardeşlik isteyenlerin yüreğine saplandığını söyledi. Özel, "Bu meydanda hayatını kaybedenlerin aileleri 8 yıldır adalete ulaşamadıkları için haykırıyorlar. Gözlerinde yaş kalmadı, dudaklarında ses kalmadı, sesleri kısıldı, halen ağlıyorlar. Onların seslerini duyan yok." diye konuştu.

        Etkinliğe gelen ailelerin üç güvenlik çemberinden geçirilerek ve kişi sınırlaması yapılarak alana alındığını belirten Özel, 8 yıl önce eylemi gerçekleştiren 2 canlı bombanın "görünmez bir koridor" açılarak alana ulaştırıldığını iddia etti.

        Anma programına bazı CHP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri de katıldı.

        ANKARA GARI SALDIRISI

        "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için farklı illerden gelen yüzlerce kişi 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplandı. Terör örgütü DAEŞ mensubu iki canlı bombanın kendini patlattığı olay ülke tarihinin en çok sivil ölümle sonuçlanan terör saldırısı olarak tarihe geçti. Saldırıda 2'si çocuk 100 sivil yaşamını yitirdi, 391 kişi yaralandı.

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        #ankara garı
        #son dakika haberi
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