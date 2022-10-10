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Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Terör örgütü DEAŞ'ın 2015 yılında Ankara Garı önünde düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

10.10.2022 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
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AA

Terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki grup, saldırının 7. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı için Ankara Garı önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı.

Yakınlarını kaybedenler tarafından 10 Ekim Anıtı'na kırmızı karanfil konuldu.

Öte yandan, gar çevresinde izinsiz gösteri yapmaya çalışan gruplara polisin müdahalesinde 17 kişi gözaltına alındı.

ANKARA GARI SALDIRISI

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için bir araya gelenler Ankara Garı önünde toplanmış, saat 10.04'te, 3 saniye arayla iki canlı bombanın kendini patlatması sonucu olay yerinde 2'si çocuk 100 kişi hayatını kaybetmiş, 20'si çocuk 391 kişi yaralanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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