DHA

Ankara Keçiören'deki Estergon Kalesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.