Şiddetli rüzgar zor anlar yaşattı!

Ankara'nın Haymana ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Bölgede rüzgar çöp kutularını yollara savurdu.

İHA'nın haberine göre, eski yapıların çatıları uçarken rüzgarın şiddetine dayanamayan bazı ağaçlar ise devrildi.

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