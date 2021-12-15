Ankara'da özel hastanede korkutan yangın

Yangın dün akşam saat 20.20 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesinde Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin depo bölümünde meydana geldi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin uzun süren çalışması sonucunda depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alınırken, hastanede tedavi gören 17 hasta ise tahliye edildi.

İHA'nın haberine göre; can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi. Yangın ilgili soruşturma başlatıldı.