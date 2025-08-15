Ankara'da okul servislerine zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam geldi
Giriş: 15.08.2025 - 15:40 Güncelleme: 15.08.2025 - 16:22
2025-2026 eğitim-öğretim yılı yaklaşırken İstanbul ve Ankara'daki okul servisi ücretlerine zam oranları da belli olmaya başladı.
Okul servisi işletmecileri, artan maliyetler nedeniyle zam taleplerini gündeme getirirken, Ankara'da servisçiler yüzde 50 oranında zam talebinde bulunmuştu.
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam geldi.
