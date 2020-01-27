Son dakika... Ankara'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Akyurt ilçesi olarak belirlerken, deprem yerin 13.64 km derinliğinde gerçekleşti. Vatandaşlar "En son nerede deprem oldu?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 27 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

ANKARA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ANKARA AKYURT'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada; Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde peş peşe iki depremin gerçekleştiği duyuruldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

2020.01.27 13:51:24 40.1147 33.2290 5.0 -.- 3.8 3.9 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) 2020.01.27 13:42:29 38.3962 39.1963 9.2 -.- 2.0 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 12:59:55 39.0567 27.8305 3.3 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 12:45:32 39.0530 27.8500 3.9 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 12:33:55 41.2190 29.5180 5.5 -.- 3.1 2.9 SOFULAR-SILE (ISTANBUL) 2020.01.27 12:21:15 38.2065 38.7370 6.3 -.- 2.5 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.27 11:59:43 40.1582 31.7783 9.7 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 2020.01.27 11:55:40 38.9892 27.8478 3.9 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 11:44:58 39.0402 27.8050 15.7 -.- 1.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 11:33:45 38.9573 27.8445 21.5 -.- 1.9 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 11:32:21 38.3537 39.1218 14.9 -.- 1.9 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 11:26:48 38.2773 38.8697 8.1 -.- 1.8 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.27 11:23:04 38.3862 39.3898 23.8 -.- 1.4 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 11:17:54 38.3548 39.1927 17.8 -.- 1.6 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 11:11:21 38.9567 27.8452 5.2 -.- 1.7 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 11:10:36 39.0003 27.9128 5.0 -.- 2.0 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 11:07:24 38.9503 27.8588 5.2 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 11:05:46 39.0032 27.8673 11.2 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 11:03:05 40.8075 28.8388 5.4 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI 2020.01.27 11:00:32 38.4162 39.1813 15.1 -.- 2.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.27 10:54:38 39.0817 27.8145 12.9 -.- 3.0 2.9 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.27 10:34:41 39.0205 27.8883 7.0 -.- 2.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 10:24:48 39.0410 27.7925 4.8 -.- 1.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 10:08:50 39.0340 27.8618 5.6 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.27 09:57:20 38.3705 39.0648 5.0 -.- 3.3 3.4 CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)