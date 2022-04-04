İHA

Son dakika... Ankara genelinde dün etkili olan fırtına, Bala ilçesinin Abazlı köyünde de etkili oldu.

İHA'nın haberine göre, fırtına nedeniyle bir çiftliğin çatısı uçarken, yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırtına dolayısıyla büyük çaplı maddi hasar yaşandı.