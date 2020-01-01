AA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi.

Karapürçek Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunanlardan 4 kişinin öldüğü belirlendi.

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.

AA'nın haberine göre; yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ve ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.