Anestezi uzmanı ölüme böyle yürümüş!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde alışveriş merkezinin önündeki tentenin üzerine devrilmesi sonucu yaralanan anestezi uzmanı hastanede yaşamını yitirdi.

Siteler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin tentesi henüz bilinmeyen nedenle devrildi.Devrilen tentenin altında kalan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli anestezi uzmanı Özkan Görgülü (46) yaralandı.

112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırılan Görgülü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Görgülü'nün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde tentenin alışveriş merkezine doğru yürüyen Görgülü'nün üzerine devrilmesi yer alıyor.