Anayasa değişikliği teklifi MHP'ye sunuldu

Anayasa değişikliği teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi ile paylaşıldı. MHP'nin çalışmalarını bitirmesinin ardından da muhalefet turuna çıkılacak.

Habertürk Ankara'nın haberine göre, teklif ile ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. AK Parti grup toplantısı için de sinevizyon içeriği gibi özel olarak hazırlık yapıldığı da ifade edildi.

Öte yandan muhalefet turunda HDP'nin de yer alacağı öğrenildi.