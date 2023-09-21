Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 46 günlük çalışma
İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 46 gün sürecek yol çalışması yapılacak. Çalışmalar kapsamında Ankara istikameti D-100'den sağlanacak
İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Bolu Dağı geçişinde yapılacak çalışma hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, "Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 km’lik kesim (Bolu Tüneli dahil); tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00’dan 09 Kasım 2023 Saat 17.00’a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır" denildi.
Çalışma boyunca Ankara İstikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecek.