Anadolu Adliyesi’nde asma tavan çöktü!

İHA

İstanbul 'da, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nin B Blok 1. katında dün akşam saatlerinde yürekleri hoplatan bir olay meydana geldi.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri'nin bulunduğu koridorun tavan kısmı bir anda büyük bir gürültüyle çöktü.

KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Çökme, adliyede korku ve paniğe neden olurken, olayın akşam saatlerinde meydana gelmesi ve alanda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

SU BORULARI PATLADI

Çökmeyle birlikte su borularının patladığı ve adliyede görevli personellerin olaya hemen müdahale ettiği öğrenildi.