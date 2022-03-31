Validen, doktorların kavgası hakkında açıklama

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nda gazetecilerin sorusu üzerine konuşan Vali Masatlı, tıp fakültesinde yaşanan olayın kendilerini üzdüğünü söyledi.
AA'da yer alan habere göre konuyla ilgili gerekli araştırmaların yapıldığını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:
"Tıp fakültesinde görevli iki doktorumuz, birbiriyle daha önceden tartışma ve akabinde de hastanenin içinde kavga meydana geldi. Tabii bu, bizim hiçbir zaman tasvip ettiğimiz bir konu değil. Bununla ilgili de olaya hemen el koyup konu ile ilgili soruşturma başlattık. Soruşturma sonucu bu kavganın neden olduğu, ayrıntıları nedir, onunla ilgili bütün ayrıntılar ortaya çıkacak. Ona göre de kamuoyunu ve basını da bu şekilde bilgilendirmiş olacağız. Bu bakımdan konuyu araştırıp bütün ayrıntılarıyla beraber ortaya koyup eğer ortada bir suç, bir kusur varsa da bunun gereğini tabii ki de yapacağız."
SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTOR YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Bu arada olayda burnu kırılan Dr. Öğretim Üyesi E.K'nin yoğun bakımdan çıktığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın tarafları E.K. ve Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ'un ifade vererek birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi E.K. arasında evrak imzalama konusu yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K. darbedilmişti.
Burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu yere yığılan E.K'yi mesai arkadaşları sedyeyle fakültenin karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı.
Doktoru darbettiği iddia edilen Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını savunmuş ancak böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu belirtmişti. Kamuoyundan özür dileyen Başbuğ, "Doktora şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde doktorların kendi arasında bu şekilde bir kavga olması da tabii ki hoş değil. Ben bunu önemsiyorum. Böyle bir şey oldu. Bir kaza gibi düşünmek lazım. Kendisine de geçmiş olsun." açıklamasında bulunmuştu.
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