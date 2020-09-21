Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında; 22 Ağustos tarihinde Hatay-Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonrasında etkisiz hale getirilen 3 teröristin terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Gri kategorideki teröristlerin; terör örgütünde sözde İskenderun "Hassa grubu takım sorumlusu" "Hüseyin" kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun "Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu" "Ciğer-Amed" kod adlı Serhat Aykul ile sözde "Dörtyol-İslahiye" grubunda faaliyet yürüten "Ali Norşin" kod adlı Şefik Körman olduğu belirlendi.