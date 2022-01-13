ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık yüzde 7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başında faiz artırım patikasına dair verdiği "şahin" mesajların ardından gelen ve son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileri, Banka'nın bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerini güçlendirdi.

Söz konusu gelişmenin ardından uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla dolar endeksi 94,9 ile son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksindeki düşüş ile altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2'lik artışla 1.827,5 dolardan günü tamamlarken, bugün yatay seyrediyor.

Analistler, Fed'in faiz artırım sürecine dair her türlü açıklama ve verinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 ve 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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