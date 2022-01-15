Altın fiyatlarında düşüş 15 Ocak Cumartesi günü de sürüyor. 15 Ocak günü gram altın fiyatları 793,51 lira, çeyrek altın ise 1.291,10 lira olarak kaydedildi. İşte 15 Ocak Cumartesi ata altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik gramı, yarım altın fiyatları canlı

ALTIN FİYATLARI CANLI

Alton fiyatları 15 Ocak 2022 Cumartesi günü ekonomi gündemini takip edenler ve bugün altın alacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...