Yatırımcılar ve birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte 900 lira seviyesine çıkan gram altın hafta sonu yönünü aşağı çevirmiş ve 850 lira seviyesine kadar gerilemişti. Yeni haftada yönünü yeniden yukarı çeviren altın fiyatlarındaki son durum merak konusu olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1 Mart Salı günü saat 14.30'da gram altın 864,85 liradan, çeyrek altın ise 1.408,89 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları