Haftanın kapanış gününe bir gün kalırken güncel altın fiyatları yatırımcılar ve düğün yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. 19 Mayıs Perşembe günü dolar kurunun yukarı yönlü hareketiyle beraber altın fiyatlarını da etkilenirken altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

19 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın almak isteyenler "Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Anlık gram altın 950,46 liradan, çeyrek altın ise 1.539,86 liradan alıcı buluyor. İşte 19 Mayıs güncel altın fiyatları...

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