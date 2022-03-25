Hafta sonuna girmeden önce altın yapmak isteyen ya da var olan altını bozdurmak isteyenler güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Birkaç hafta önce 900 lira sınırını aşan gram altın fiyatında son durum merak konusu oldu. Gram altın fiyatları geçen hafta 915 liraya kadar düşmüştü. İşte 25 Mart altın fiyatları

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25 Mart Cuma günü saat 15.00 itibarıyla gram altın 930,75 liradan, çeyrek altın ise 1.521,62 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları