Altın fiyatlarında akşam saatlerinde satış baskısıyla sert düzeltme yaşandı ve son iki günde 2000 doların üzerine çıkan spot altın tüm kazanımlarını geri verdi.
Fed'in FOMC tutanaklarında fonlama maliyetlerini düşürmek için getiri eğrisi kontrolüne soğuk bakması nedeniyle ABD 10 yıllıklarının 60 baz puanın üzerinde artarak yüzde 1 yükselmesiyle altındaki satışlar hızlandı. 92.2 seviyesine dek inen dolar endeksi 93'e gelirken spot altının ons fiyatı yüzde 3.5'un üzerinde düşüşle 1924 dolara kadar geriledi, gram altın fiyatı ise 450 TL'ye indi. Gümüş fiyatlarında düşüş yüzde 5'i aştı
Ancak Fed'in tutanaklardaki güvercin ifadeleri sonrası altın fiyatlarındaki düzeltme fazla uzun sürmedi. Fed'in koronavirüsten darbe yiyen ekonominin toparlanmasına dair endişeleri ve "son derece bilinmez bir patikaya" girildiğini belirtmesiyle risk iştahı düştü. Altın günlük dip noktasından geri dönerken, ABD altın vadelileri 1950 doların üzerine tırmandı.
Analistler altının gece saatlerinde aldığı darbeye rağmen orta ve uzun vadede arkasındaki dinamiklerin değişmediği belirtiyor. ABD'nin şu an üzerinde uzlaşılamayan teşvik paketinin er ya da geç geleceği ve Covid-19 belirsizliği nedeniyle ek mali teşviklerin de gündemde olması altın fiyatlarını yukarı yönlü beslemeye devam ediyor.
Hatırlanacağı üzere merkez bankaları söz konusu belirsizlik nedeniyle faizleri olabildiğince indirirken dev teşvikler açıklandı. Altın fiyatlarında ise yüzde 30'un üzerinde artış yaşandı. Fed'in ABD ekonomisiyle ilgili güvercin söylemleri borsa ve Asya piyasalarını da olumlu etkiledi.
Spot altın sabah saatlerinde 1950 dolar üzerinde tutunmaya çalışırken, gram altın yeniden 460 TL bandını zorluyor. Altınla birlikte 28 dolar üzerinden 26.5 seviyesine dek inen gümüş fiyatları da düzeltme sonrası yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 27.25 seviyesinden işlem görüyor
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