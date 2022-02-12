Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ABD eflasyon rakamları da açıklandı. ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak beklentileri geride bırakırken, söz konusu yükseliş 1982'den bu yana en güçlü artışa işaret etti. Hafta başından beri ilgiyle takip edilen güncel altın fiyatları son durum nedir sorusunun cevabı merak ediliyor.

Haftanın son iş gününü 800 liraın altında kapatan gram altın fiyatı dün geceki yükselişinin ardından bugün saat 18.40 itibarıyla 809,19 liraya, çeyrek altın ise 1.321,34 liraya işlem görüyor. İşte 12 Şubat Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları canlı