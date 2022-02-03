TÜİK ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 48.7'ye yükseldiğini açıkladı, altın fiyatlarında son durum nedir sorusu gündeme oturdu. Bilindiği gibi Birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de altın fiyatları.

Dünya piyasalarının ilgiyle takip ettiği FED politika faizinin açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları düşmeye başlamıştı. Altın fiyatları, enflasyon rakamlarıyla birlikte yönünü yeniden yıkarı çevirdi. 3 Şubat Perşembe günü gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarındaki son durumun merak ediliyor.