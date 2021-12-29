Güncel altın fiyatları son haftaların en çok araştırılan konularından biri oldu. Aralık ayı itibarıyla yükselişi hızlanan altın fiyatları 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklanan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat projesiyle birlikte düşmeye başlamıştı. 29 Aralık Çarşamba günü altın fiyatlarında ibre yine yukarı döndü. Geçtiğimiz hafta 600 lira seviyelerine kadar inen gram altın bugün 730 lirayı gördü. Ata altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altının fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Aralık Çarşamba günü çeyrek altın 1.167,85 lira oldu. İşte 29 Aralık altın fiyatları