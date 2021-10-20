Altın fiyatlarındaki keskin yükseliş ekonomi piyasalarının gündeminde. Bir süredir 500 liranın üzerinde işlem gören gram altın 20 Ekim Çarşamba günü 533,43 liradan işlem gördü. Güncel piyasalara göre çeyrek altın ise 872,33 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 20 Ekim 2021 güncel altın fiyatları