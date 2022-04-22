ALTIN FİYATLARI 22 Nisan altın fiyatları haftanın son işlem gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer akıyor. Haftanın son iş gününde de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatları 22 Nisan verileri...

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