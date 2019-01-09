Altın fiyatları sıkça araştırılan ve merak edilen konulardan biri. İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 368 lira, Cumhuriyet altını da 1.508 liradan satılıyor. 24 ayar külçe altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 225, 7 liradan alıcı buluyordu. Bu rakamlar öğleden sonra 226,55 liraya kadar yükselmiş oldu. İşte 9 ocak canlı altın fiyatları