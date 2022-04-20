HABERTURK.COM / AA

Altın fiyatlarındaki kararsız seyir devam ediyor. Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 918,9 liradan tamamlamıştı.

Bu sabah altının ons fiyatı 1943 dolar, gram altın da 916 liraya geriledikten sonra fiyatlar yön değiştirdi.

Öğleden sonra ons fiyatı 1.953 dolara yükselirken gram altın da 920 lirayı gördü.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da şahinleşen yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik devam eden endişelerle emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri sonrası tahvil piyasalarında satış eğiliminin güçlendiğini aktaran analistler, ABD'nin 30 yıllık tahvil faizinin Mart 2019'dan bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıktığını ve Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimalinin de yüzde 93'e yükseldiğini kaydetti.

SAVAŞ ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Analistler, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısının yanı sıra Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Bahar Toplantılarının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını söyledi.

Veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.