Altın fiyatlarındaki dalgalanma ekonomi piyasaları tarafından yakında takip ediliyor. Dün 486 lira civarında satışı bulunan gram altın 15 Eylül Çarşamba günü yönünü yukarı çevirdi ve 489 liradan işlem gördü. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatlarını düzenli olarak takip ediyor. Güncel piyasalarda gram altın 488,64 liradan, çeyrek altının 798,83 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 15 Eylül 2021 güncel altın fiyatları