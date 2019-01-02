Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yeni yılın başlaması ile beraber altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ediyor. Altın uzmanları bu hafta dolar varlıklarda toparlanma, altın fiyatlarında ise geri çekilme beklediklerini belirterek, "Altın fiyatlarında beklediğimiz düzeltme hareketlerinin kısa sürebileceğini belirtmek isteriz. Altının ons fiyatı 1.285 doları yukarı yönlü kırarsa 1.300 dolara kadar yükselebilir." değerlendirmesinde bulundu. İşte güncel altın fiyatları