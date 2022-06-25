Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, hafta sonu da yakından takip ediliyor. Yatırımcılar başta olmak üzere, hediye amaçlı bu değerli metale yönelenler, altın fiyatları canlı alış satış rakamlarını öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları, 25 Haziran 2022 Cumartesi gününe sert bir düşüşle girdi. Dün akşam saatlerinde piyasalarda düşüş yaşanırken altın da bundan etkilendi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı rakamlarla bugünkü altın fiyatları kuru...

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