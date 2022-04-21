Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüze 0,4 azalışla 920 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.510 lira, Cumhuriyet altını da 6.150 liradan satılıyor.
Dün yüzde 0,37 artışla 1.957,6 dolar seviyesinden günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 1.951 dolardan işlem görüyor.
Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerinin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artması ve merkez bankalarının devam eden enflasyon endişeleri karşısında atacağı politika adımlarına dair yönlendirmelerin, emtia piyasalarında oynaklığın sürmesine neden olduğunu söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin süregelen sözle yönlendirmelerinde çoğunluğun mayıstaki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına yeşil ışık yaktığını belirten analistler, 75 baz puanlık faiz artışlarının ise gereğinden fazla olabileceği mesajını verdiklerini bildirdi.
Analistler, bugün Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, veri gündeminde ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıktığını kaydetti.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda olduğunu aktaran analistler, olası yükselişlerde 1.970 doların direnç olarak izleneceğini ifade etti.
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21 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
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