Altın fiyatları ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın gramı ne kadar, kaç TL? Sorusu merak ediliyor. Altının gram fiyatı, yükselişe geçmesinin ardından bugün saat 18:50 itibarıyla 791,29 liradan işlem görüyor. İşte Hafta sonu 6 Şubat 2022 çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını 22 ayar bilezik, altın fiyatları CANLI

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