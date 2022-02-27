Altın fiyatları 27 Şubat Pazar yani bugün en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Perşembe günü 900 lirayı geçen gram altın fiyatları dün yani haftanın son iş gününü düşüşle kapattı. Peki, bugün çeyrek ve rgam altın ifyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...

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