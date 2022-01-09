ALTIN FİYATLARI 9 Ocak Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 8 Ocak alış - satış tablosu...